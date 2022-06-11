Глава Єврокомісії заявила Зеленському про недостатню боротьбу з корупцією в Україні

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє про необхідність посилити як законодавство України у сфері боротьби з корупцією, так і дії самої влади щодо боротьби з цим явищем.

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Про це керівниця європейського уряду сказала на прес-конференції у Києві за результатами переговорів із українським президентом Володимиром Зеленським, передає "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, ще залишається робота. Я хочу, щоб ви правильно мене зрозуміли. Україна зараз у війні. І ви зараз зосереджуєте всі свої зусилля, і вся наша підтримка йде на те, щоби подолати цю страшну війну... Ви багато зробили для забезпечення верховенства права. Необхідно також ще додатково посилити законодавство, яке стосується боротьби з корупцією та забезпечити ще краще функціонування адміністрації, щоб створити необхідні умови для боротьби з корупцією, забезпечення належної роботи бізнесу", - сказала вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС хоче спрямовувати інвестиції та допомагати у проведенні реформ, щоб це покращувало життя українців, дозволило відбудувати Україну, зробити її привабливою для ведення бізнесу, щоб вона могла за допомогою цього рухатися шляхом євроінтеграції.

"Це має бути процес, який має повністю вести Україна. Європейська комісія має величезний досвід, як керувати такими ситуаціями та керувати інвестиціями, які вкладаються в реформи", - додала вона.

Зазначимо при цьому, що у прес-службі Зеленського, повідомляючи про заяви, зроблені на прес-конференції, опустили згадану рекомендацію голови Єврокомісії, заявивши лише, що фон дер Ляєн "підкреслила, що Україна реалізувала важливі реформи в галузі економіки та верховенства права, і на її думку, наша країна має продовжити цей шлях.