Зеленський про рішення ЄС щодо заявки України: Зазаз визначається, чи буде взагалі у Європи майбутнє

Президент Володимир Зеленський вважає, що агресія проти України є лише першим етапом агресії Росії проти Європи, у зв’язку з чим Європейському союзу варто визнати Україну кандидатом у його члени.

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Про це він заявив у ході спільного брифінгу у Києві з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз, безумовно, вирішальний час. І не тільки для України, а й для ЄС. Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об'єднаної Європи та чи буде це майбутнє взагалі. Росія хоче зруйнувати європейську єдність, хоче залишити Європу розколотою та слабкою. Вся Європа – це мішень для Росії, і Україна – лише перший етап у цій агресії, у цих планах", - сказав президент.

За словами глави держави, саме тому позитивна відповідь ЄС на українську заявку щодо членства в ЄС "може стати позитивною відповіддю на запитання, чи взагалі має майбутнє європейський проект". Зеленський також заявив, що народ України вже зробив великий внесок у захист спільної із Євросоюзом свободи та європейських цінностей.

"Тисячі українських життів віддані за те, щоб в Україні та всій Європі жити як людина, жити вільно. Під час такої жорстокої війни українці довели, що державні та громадські інституції залишаються стійкими. Наші люди абсолютно інтегровані до європейського простору", - вважає він.

Український президент також звернув увагу на те, що опитування, проведені серед мешканців Євросоюзу, показали, що "абсолютна більшість вважає Україну частиною європейської сім'ї".

"І це справедливо. Визнання на політичному рівні такої реальності ми дуже очікуємо вже 23-24 червня, коли має відбутися історичне для нас засідання Європейської ради, логічним рішенням якого має стати надання Україні статусу країни-кандидата. Ми в це дуже віримо", – сказав Зеленський.

За його словами, "європейський проект точно не може бути завершеним без України", а український народ зі свого боку зробить усе необхідне для європейської інтеграції України.

Як зазначає пресслужба глави держави, він також висловив подяку Урсулі фон дер Ляєн за пропозицію Єврокомісії щодо нової програми допомоги Україні обсягом 9 мільярдів євро та зусилля, спрямовані на підготовку відновлення країни після війни.

"Координуємо наші кроки в цьому напрямку, щоб синхронізувати наш внутрішній план відбудови України та європейську платформу відбудови нашої держави. Вважаю, що разом з ЄК, з європейськими країнами ми зможемо створити всі умови для реалізації найамбітнішого економічного проекту нашого часу, а саме – повного й швидкого відновлення України після цієї трагедії, після цієї війни", – наголосив він.

Президент зауважив, що вже набуло чинності рішення про скасування тарифів і квот на український експорт до Євросоюзу. Він також подякував за організацію "зелених коридорів" для сприяння експорту з України.

"Ми вже започаткували переговори у сфері транспорту для укладення угоди про лібералізацію вантажних автомобільних перевезень. У сфері енергетики синхронізація нашої енергетичної мережі з європейською вийшла на новий рівень – відтепер можливий суттєвий експорт нашої електрики в країни ЄС", – акцентував Зеленський.

Зі свого боку фон дер Ляєн зазначила, що до кінця наступного тижня, тобто до 20 червня, Єврокомісія має завершити обговорення питання щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

"На цьому шляху ми дуже високо цінуємо ті зусилля, яких докладає Україна, і ту рішучість, з якою ваша країна рухається. Люди довели свою мотивацію і свою рішучу налаштованість. Тому я переконана, що разом ми зможемо подолати цю страшну війну. Ми спільно відбудуємо цю прекрасну країну, модернізуємо Україну", – наголосила вона.

При цьому чиновниця зауважила, що Єврокомісія працює над платформою відбудови України й спостерігає великий ентузіазм щодо цього питання. За її словами, країни ЄС та інші партнери України, міжнародні фінансові інституції, громадянське суспільство та бізнес дуже зацікавлені в тому, щоб підтримати відбудову України.

"Ми хочемо спрямувати інвестиції, забезпечити виконання реформ, щоб це покращувало життя українців, щоб ми могли відновити Україну, зробити її привабливою для інвестування, щоб Україна створила привабливі умови для ведення бізнесу й завдяки цьому могла рухатися в напрямку ЄС", – сказала голова Єврокомісії.

Як вказують у пресслужбі Зеленського, фон дер Ляєн наголосила, що Україна реалізувала важливі реформи у галузях економіки та верховенства права, але має продовжити цей шлях.