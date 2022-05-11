Польща лобіюватиме надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Республіка наполягатиме на наданні Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу якнайшвидше. Про це польський лідер повідомив 11 травня під час візиту до Словаччини, повідомляє Польське агентство друку.

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"Сьогодні українському суспільству необхідно почуватися прийнятим на Заході, тому така важлива ідея надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС", - сказав Дуда.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на набуття статусу кандидата в члени ЄС у червні 2022 року. Такі ж терміни називає віце-прем'єр із європейської інтеграції Ольга Стефанишина.

Нагадаємо, 28 лютого Зеленський підписав заявку на набуття Україною членства у Євросоюзі у прискореному порядку. 1 березня вона була зареєстрована і почалася процедура її розгляду.

9 травня українська влада підготувала відповіді на запитання анкети, яку має заповнити країна, яка претендує на входження до Європейського Союзу. Йдеться про ту частину анкети, "що стосується політичних критеріїв, демократичних інституцій, прав людини".