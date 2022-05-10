Україна розраховує отримати статус кандидата в члени ЄС у червні, - Зеленський

Президент Зеленський розраховує, що Україна у червні отримає статус кандидата в члени Євросоюзу.

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Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Сьогодні ми зробили ще один крок, дуже важливий і не просто формальний, на нашому шляху до Європейського Союзу. Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, яка прагне бути частиною ЄС. Зазвичай на це йдуть місяці та місяці. Але ми зробили все за лічені тижні", – сказав Зеленський.

Він додав, що розраховує в червні отримати позитивну відповідь щодо набуття нашою країною статусу кандидата на членство у ЄС.

Також Зеленський розповів, що у понеділок розмовляв про європейську інтеграцію України з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Сьогодні провів розмову з президентом Євроради та головою Єврокомісії. Подякував їм від імені всього українського народу за увагу до наших потреб. Пані Урсула зазначила, що вражена швидкістю, з якою наші чиновники заповнили опитувальник. Я був радий почути від неї, що наша швидкість стимулює Єврокомісію діятиме так само швидко", - сказав президент.

Нагадаємо, українська влада підготувала відповіді на запитання анкети, яку має заповнити країна, яка претендує на входження до Європейського союзу.

Зазначимо, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що Україна не має бути членом Європейського Союзу, їй не можна пропонувати статус кандидата у червні 2022 року, як це планує зробити Європейська комісія.

Нагадаємо, що 28 лютого Зеленський підписав заявку на набуття Україною членства у Євросоюзі у прискореному порядку. 1 березня вона була зареєстрована і почалася процедура її розгляду.

17 квітня українська сторона остаточно заповнила опитувальник щодо вступу до Євросоюзу. Незабаром прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що очікує, що Україна набуде статусу кандидата на членство в Євросоюзі не пізніше червня 2022 року.

Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко прогнозує, що Україна стане членом Європейського Союзу 2024 року, адже українська сторона стрімкими темпами виконує всі вимоги для набуття членства.