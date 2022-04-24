У МЗС відреагували на заяву Австрії про те, що Україні не варто пропонувати членство в ЄС

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву глави МЗС Австрії Олександра Шалленберга про те, що Україні не варто пропонувати членство у Євросоюзі.

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Спікер МЗС Олег Ніколенко заявив, що українська сторона розчарована такими словами австрійського дипломата і вважає їх недалекоглядними.

"Розчаровані висловлюваннями федерального міністра закордонних справ Австрії про європейське майбутнє України. Вважаємо їх стратегічно недалекоглядними і такими, що не відповідають інтересам об'єднаної Європи. Такі висловлювання також ігнорують той факт, що більшість населення країн-засновників ЄС підтримує членство України", - йдеться у повідомленні.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вже зазначав, що український народ платить надто високу ціну за помилки багатьох європейських урядів.

"Їхнє необ'єктивне сприйняття реальності вже призвело до політичного та економічного ослаблення Європи, дозволило Росії підривати стабільність у ЄС та втілювати гібридну агресію проти європейських країн. Схоже, нинішньої війни, жертв та руйнувань їм мало", - наголосили в МЗС.

У відомстві наголосили, що продовжувати під різними приводами відкладати у часі членство України в ЄС або шукати йому альтернативу означає потурати агресивним планам Путіна та гальмувати зміцнення Євросоюзу шляхом включення можливостей України.

"Україна має всі підстави вимагати об'єктивного визнання її заслуг та стратегічної ролі для ЄС. Завдяки незламній волі та сміливості президента України та українського народу Європа сьогодні може жити у світі. Без перебільшень, наша держава стала форпостом захисту безпеки ЄС, європейської свободи та європейських цінностей ", - йдеться у повідомленні МЗС.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що Україна не має бути членом Європейського Союзу, їй не можна пропонувати статус кандидата у червні 2022 року, як це планує зробити Європейська комісія.

Нагадаємо, що 28 лютого Зеленський підписав заявку на набуття Україною членства у Євросоюзі у прискореному порядку. 1 березня вона була зареєстрована і почалася процедура її розгляду.

17 квітня українська сторона остаточно заповнила опитувальник щодо вступу до Євросоюзу. Незабаром прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що очікує, що Україна набуде статусу кандидата на членство в Євросоюзі не пізніше червня 2022 року.

Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко прогнозує, що Україна стане членом Європейського Союзу 2024 року, адже українська сторона стрімкими темпами виконує всі вимоги для набуття членства.