Польша будет лоббировать предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Республика будет настаивать на предоставлении Украине статуса страны - кандидата в Европейский Союз как можно скорее. Об этом польский лидер сообщил 11 мая во время визита в Словакию, передает Польское агентство печати.

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"Сегодня украинскому обществу необходимо чувствовать себя принятым на Западе, поэтому так важна идея предоставления Украине статуса страны - кандидата в ЕС", — сказал Дуда.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на получение статуса кандидата в члены ЕС в июне 2022 года. Такие же термины называет вице-премьер по европейской интеграции Ольга Стефанишина.

Напомним, 28 февраля Зеленский подписал заявку на приобретение Украиной членства в Евросоюзе в ускоренном порядке. 1 марта она была зарегистрирована, и началась процедура ее рассмотрения.

9 мая украинские власти подготовили ответы на вопросы анкеты, которую должна заполнить страна, претендующая вхождение в Европейский Союз. Речь о той части анкеты, "которая касается политических критериев, демократических институций, прав человека".