Украине дадут статус кандидата в члены ЕС в июне, - Стефанишина

Вице-премьер по европейской интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина получит статус кандидата в члены ЕС уже на следующей встрече лидеров Евросоюза, которая должна состояться в июне 2022 года.

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Об этом она заявила в эфире телемарафона UAРазом.

По ее словам, в Брюсселе уже обработали часть переданных Украиной документов (опросника) и работу власти оценили высоко.

Стефанишина уточнила, что в ЕС высоко оценили работу украинской стороны с документами, касающимися политической составляющей, демократических институтов, прав человека и реформ.

Вице-премьер по европейской интеграции также сообщила, что до конца следующей недели Украина планирует передать Евросоюзу книгу государственности.

Стефанишина подчеркнула, что Украина рассчитывает на получение статуса кандидата в члены ЕС уже в июне.

"Мы рассчитываем, что когда лидеры ЕС снова соберутся в июне этого года, будет принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата", – заявила Стефанишина.

Она добавила, что сегодня продолжаются переговоры с разными странами ЕС и происходит серьезный перелом, поэтому те страны, которые скептически относились или относятся к европейской перспективе Украины, изменят свою позицию.

"Мы обычно ведем переговоры с разными столицами и говорим о том, что эта ускоренная процедура, по которой мы проходим все процессы, она стала возможной через те изменения, трансформации, которые мы осуществляли за последние 8 лет, это и был наш путь собственно в Европу", - заявила Стефанишина.

Напомним, что министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украина не должна быть членом Европейского Союза, ей нельзя предлагать статус кандидата в июне 2022 года, как это планирует сделать Европейская комиссия.

Напомним, что 28 февраля Зеленский подписал заявку на приобретение Украиной членства в Евросоюзе в ускоренном порядке. 1 марта она была зарегистрирована, и началась процедура ее рассмотрения.

17 апреля украинская сторона окончательно заполнила опросник по вступлению в Евросоюз. Вскоре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает, что Украина получит статуса кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко прогнозирует, что Украина станет членом Европейского Союза в 2024 году, ведь украинская сторона стремительными темпами выполняет все требования для получения членства.