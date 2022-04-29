Украинцы резко ухудшили отношение к Шольцу за время войны: уже 54% оценивают его негативно — опрос

54% украинцев негативно относятся к канцлеру Германии Олафу Шольцу (против 23% в январе), свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

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Доля относящихся к главе немецкого правительства позитивно упала с 37% до 30%, при этом о нем по-прежнему не слышали 10% респондентов (в январе — 20%).

Также опрос показал, что 44% негативно относятся к президенту Германии и ее бывшему министру иностранных дел Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Еще 26% все же оценивают его позитивно, а 21% до сих пор не знают такого политика.

Кроме того, радикально изменилось отношение к фактическому руководителю Беларуси Александру Лукашенко: негативно к нему относятся 96% опрошенных украинцев, а позитивно лишь около 2%. Хотя еще в январе, до присоединения его страны к российской агрессии против Украины, первых было 64%, а вторых — 29% (то есть примерно в 15 раз больше).

Позитивно относящихся же к президенту России Владимиру Путину, по результатам нового опроса "Рейтинга", не нашлось вовсе, хотя еще в январе их было 14%. Вместе с тем почти все опрошенные (98%) теперь оценивают лидера страны-агрессора негативно.

Опрос был проведен 26 апреля среди 1000 респондентов из всех регионов, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.

Отметим, что Шольц ранее публично заявлял об отказе Германии передавать Украине тяжелое вооружение для отражения российской агрессии, за что подвергался критике не только в украинском обществе, но и со стороны немецкой оппозиции в лице Христианско-демократического союза.

При этом неделей ранее канцлер сообщил, что Германия вместо прямых поставок тяжелого вооружения Украине передаст современные танки странам Восточной Европы, а те отправят Украине свое вооружение времен СССР, поскольку украинские солдаты умеют с ним обращаться и его можно доставить без промедления.

28 апреля немецкий парламент по совместному предложению правящей коалиции и оппозиционной ХДС принял заявление, выступив за всестороннюю поддержку Украины в ее войне с РФ, в том числе предусмотрев поставки для этой цели тяжелого вооружения. При этом незадолго до этого появилась информация, что Министерство обороны США создало в немецком Штутгарте центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине.

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