Bild сообщает, что Зеленский не захотел принять в Киеве президента Германии Штайнмайера "из-за его тесных связей с Россией"

Немецкое издание Bild со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский отказал немецкому коллеге Франк-Вальтеру Штайнмайеру во встрече в Киеве.

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По данным издания, Штайнмайер хотел приехать в украинскую столицу 13 апреля, но Зеленский не захотел с ним встречаться, так как считает, что немецкий президент имеет "тесные связи с Россией".

"В качестве министра иностранных дел он имел тесные контакты с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Штайнмайер также был большим сторонником спорного газопровода "Северный поток-2" и считается архитектором политики федерального правительства в отношении России", – сообщает Bild.

12 апреля Штайнмайер находится в Польше, где он уже встретился с президентом Анджеем Дудой. При этом ранее никаких анонсов о его визите в Украину не было.

В настоящее время Офис президента Украины еще не прокомментировал заявление Bild.

Отметим, что накануне Штайнмайер призывал к созданию в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова трибунала по военным преступлениям.

Он также отметил, что Путин 2001 года, с которым ему приходилось общаться, не имеет ничего общего с Путиным 2022 года — "жестоким разжигателем войны в бункере".