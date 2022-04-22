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Есть угроза российской агрессии против НАТО: Шольц объяснил, почему Германия не может отдать тяжелое вооружение Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он ответил отказом на просьбу Украины передать тяжелое вооружение, потому что видит угрозу вторжения России в страны-члены НАТО, в том числе в Германию.
Об этом он рассказал в интервью изданию Spiegel.
Шольц отметил, что Германия должна быть всегда готова защитить свою территорию.
"Это сложный компромисс, на который нам постоянно приходится идти вместе с нашими партнерами. Ведь угроза территории НАТО со стороны России сохраняется. Мы слышим это, в частности, от наших балтийских партнеров, которые просят нас увеличить присутствие Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ)", — сказал канцлер.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, НАТО поставило цель Германии, что страна должна противостоять нападению в течение 12 дней, используя при этом свои боеприпасы и оборудование.
"Поэтому в нынешней ситуации угрозы я сделаю все возможное, чтобы не забыть это обязательство", — добавил канцлер.
В то же время Германия намерена помочь Украине повысить обороноспособность, в том числе посредством западного оружия.
Отметим, что немецкие СМИ ранее сообщали, что канцлер Шольц столкнулся с растущим давлением внутри своей правительственной коалиции из-за его отказа отправить тяжелое вооружение Украине для ее войны с Россией. Теперь политику грозит отставка.
Напомним, Шольц заявил, что его страна по-прежнему предоставляет военную помощь Украине, хотя она практически достигла своего предела, и не собирается отправлять тяжелое вооружение.
При этом ранее в Германии заявляли, что, вместо прямых поставок тяжёлых вооружений Киеву, передадут современные танки странам Восточной Европы, а те отправят Украине свое вооружение времен СССР.