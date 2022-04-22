Є загроза російській агресії проти НАТО: Шольц пояснив, чому Німеччина не може надати важке озброєння Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він відповів відмовою на прохання України передати важке озброєння, бо бачить загрозу вторгнення Росії до країн-членів НАТО, зокрема до Німеччини.

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Про це він розповів у інтерв'ю виданню Spiegel.

Шольц зазначив, що Німеччина має бути завжди готова захистити свою територію.

"Це складний компроміс, на який нам постійно доводиться йти разом з нашими партнерами. Адже загроза території НАТО з боку Росії зберігається. Ми чуємо це зокрема від наших балтійських партнерів, які просять нас збільшити присутність Бундесверу (Збройні сили ФРН)", – сказав канцлер.

За його словами, НАТО поставило за мету Німеччині, що країна має протистояти нападу протягом 12 днів, використовуючи при цьому свої боєприпаси та обладнання.

"Тому в нинішній ситуації загрози я зроблю все можливе, щоб не забути цього зобов'язання", — додав канцлер.

Водночас Німеччина має намір допомогти Україні підвищити обороноздатність, у тому числі через західну зброю.

Зазначимо, що німецькі ЗМІ раніше повідомляли, що канцлер Шольц зіткнувся зі зростаючим тиском усередині своєї урядової коаліції через його відмову відправити важке озброєння Україні для її війни з Росією. Наразі політику загрожує відставка.

Нагадаємо, Шольц заявив, що його країна, як і раніше, надає військову допомогу Україні, хоча вона практично досягла своєї межі, і не збирається відправляти важке озброєння.

При цьому раніше в Німеччині заявляли, що замість прямих постачань важких озброєнь Києву передадуть сучасні танки країнам Східної Європи, а ті відправлять Україні своє озброєння часів СРСР.