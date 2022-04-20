Німеччина вигадала схему непрямих поставок важкого озброєння Україні

Німеччина замість прямих постачань важких озброєнь Києву передасть сучасні танки країнам Східної Європи, а ті відправлять Україні своє озброєння часів СРСР.

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Про це пише Bloomberg.

Як повідомив німецький канцлер Олаф Шольц журналістам після відеозв'язку з союзниками по НАТО, Німеччина заручилася підтримкою оборонних підрядників країни, щоб допомогти збільшити постачання зброї в Україну після того, як було вичерпано наявні запаси її власних збройних сил.

Відправлятимуть в Україну радянську техніку, бо українські солдати навчені нею звертатись і її можна доставити негайно.

Видання не повідомляє, які саме країни Східної Європи візьмуть участь у такому обміні озброєнням.

Шольц також заявив, що Німеччина готова відправити більше протитанкових та зенітних систем та згадав артилерійські боєприпаси.

Нагадаємо, раніше ЗМІ зазначали, що Шольц блокує постачання німецьких танків Україні, незважаючи на тиск з боку кількох інших високопосадовців.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав позицію канцлера ФРН Олафа Шольца про подальші постачання озброєнь "великим розчаруванням та гіркотою".