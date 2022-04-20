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Украинский посол назвал позицию канцлера ФРГ по оружию для Украины «большим разочарованием и горечью»
Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвали позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца о дальнейших поставках вооружений «большим разочарованием и горечью».
Об этом со ссылкой на информационное агентство dpa сообщает Deutsche Welle/
Посол отметил, что с одной стороны, готовность Германии выделить дополнительное финансирование на вооружения можно только приветствовать. С другой стороны, по его словам, вопросов по-прежнему гораздо больше, чем ответов.
«Утверждение, что бундесвер больше не сможет ничего поставлять Украине, непонятно", - признался Мельник.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он отметил, что по его данным на вооружении немецкой армии более 400 боевых машин пехоты "Мардер", из которых около 100 используются лишь для обучения и тренировок и поэтому могут быть немедленно переданы Украине. Кроме того, согласно его сведениям, в бундесвере имеется около 800 бронетранспортеров "Фукс", значительная часть которых не используется.
Мельник также пожаловался на отсутствие согласованности в вопросе закупок вооружений у немецкого военно-промышленного комплекса. По его словам, приоритетам Украины тут уделялось слишком мало внимания.
"Мы призываем правительство Германии играть открытыми картами в этом важнейшем вопросе, а не ходить вокруг да около", - указал Мельник. "Каждая дальнейшая ненужная задержка будет стоить большего количества жизней", - подчеркнул посол Украины в Германии.
Напомним, ранее СМИ отмечали, что Шольц блокирует поставки немецких танков Украине, несмотря на давление со стороны нескольких других высокопоставленных чиновников.