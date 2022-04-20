Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Політика
Дата публікації

Український посол назвав позицію канцлера ФРН щодо зброї для України «великим розчаруванням»

Український посол назвав позицію канцлера ФРН щодо зброї для України «великим розчаруванням»

Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвали позицію канцлера ФРН Олафа Шольца щодо подальших постачання озброєнь «великим розчаруванням та гіркотою».

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це з посиланням на інформаційне агентство dpa повідомляє Deutsche Welle.

Посол зазначив, що з одного боку готовність Німеччини виділити додаткове фінансування на озброєння можна лише вітати. З іншого боку, за його словами, питань, як і раніше, набагато більше, ніж відповідей.

"Твердження, що бундесвер більше не зможе нічого постачати Україні, незрозуміло", - зізнався Мельник.

Він зазначив, що за його даними на озброєнні німецької армії понад 400 бойових машин піхоти "Мардер", з яких близько 100 використовуються лише для навчання та тренувань і тому можуть бути негайно передані Україні. Крім того, згідно з його відомостями, у бундесвері є близько 800 бронетранспортерів "Фукс", значна частина яких не використовується.

Мельник також поскаржився на відсутність узгодженості щодо закупівель озброєнь у німецького військово-промислового комплексу. За його словами, пріоритетам України тут приділялося дуже мало уваги.

"Ми закликаємо уряд Німеччини грати відкритими картами у цьому найважливішому питанні, а не ходити навколо та навколо", - зазначив Мельник. "Кожна подальша непотрібна затримка коштуватиме більшу кількість життів", - наголосив посол України в Німеччині.

Нагадаємо, раніше ЗМІ зазначали, що Шольц блокує постачання німецьких танків Україні, незважаючи на тиск з боку кількох інших високопосадовців.

Автор:
Ілля Требор