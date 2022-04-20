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Український посол назвав позицію канцлера ФРН щодо зброї для України «великим розчаруванням»
Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвали позицію канцлера ФРН Олафа Шольца щодо подальших постачання озброєнь «великим розчаруванням та гіркотою».
Про це з посиланням на інформаційне агентство dpa повідомляє Deutsche Welle.
Посол зазначив, що з одного боку готовність Німеччини виділити додаткове фінансування на озброєння можна лише вітати. З іншого боку, за його словами, питань, як і раніше, набагато більше, ніж відповідей.
"Твердження, що бундесвер більше не зможе нічого постачати Україні, незрозуміло", - зізнався Мельник.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він зазначив, що за його даними на озброєнні німецької армії понад 400 бойових машин піхоти "Мардер", з яких близько 100 використовуються лише для навчання та тренувань і тому можуть бути негайно передані Україні. Крім того, згідно з його відомостями, у бундесвері є близько 800 бронетранспортерів "Фукс", значна частина яких не використовується.
Мельник також поскаржився на відсутність узгодженості щодо закупівель озброєнь у німецького військово-промислового комплексу. За його словами, пріоритетам України тут приділялося дуже мало уваги.
"Ми закликаємо уряд Німеччини грати відкритими картами у цьому найважливішому питанні, а не ходити навколо та навколо", - зазначив Мельник. "Кожна подальша непотрібна затримка коштуватиме більшу кількість життів", - наголосив посол України в Німеччині.
Нагадаємо, раніше ЗМІ зазначали, що Шольц блокує постачання німецьких танків Україні, незважаючи на тиск з боку кількох інших високопосадовців.