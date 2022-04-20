Український посол назвав позицію канцлера ФРН щодо зброї для України «великим розчаруванням»

Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвали позицію канцлера ФРН Олафа Шольца щодо подальших постачання озброєнь «великим розчаруванням та гіркотою».

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Про це з посиланням на інформаційне агентство dpa повідомляє Deutsche Welle.

Посол зазначив, що з одного боку готовність Німеччини виділити додаткове фінансування на озброєння можна лише вітати. З іншого боку, за його словами, питань, як і раніше, набагато більше, ніж відповідей.

"Твердження, що бундесвер більше не зможе нічого постачати Україні, незрозуміло", - зізнався Мельник.

Він зазначив, що за його даними на озброєнні німецької армії понад 400 бойових машин піхоти "Мардер", з яких близько 100 використовуються лише для навчання та тренувань і тому можуть бути негайно передані Україні. Крім того, згідно з його відомостями, у бундесвері є близько 800 бронетранспортерів "Фукс", значна частина яких не використовується.

Мельник також поскаржився на відсутність узгодженості щодо закупівель озброєнь у німецького військово-промислового комплексу. За його словами, пріоритетам України тут приділялося дуже мало уваги.

"Ми закликаємо уряд Німеччини грати відкритими картами у цьому найважливішому питанні, а не ходити навколо та навколо", - зазначив Мельник. "Кожна подальша непотрібна затримка коштуватиме більшу кількість життів", - наголосив посол України в Німеччині.

Нагадаємо, раніше ЗМІ зазначали, що Шольц блокує постачання німецьких танків Україні, незважаючи на тиск з боку кількох інших високопосадовців.