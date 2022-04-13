Україна запросила до Києва канцлера Німеччини Шольца після того, як відмовилася приймати німецького президента Штайнмаєра

Україна запросила до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца після того, як відмовилася приймати німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

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"Ми повідомили, що наш президент і наш уряд були б дуже раді, якби канцлер Олаф Шольц завітав до Києва", — сказав посол України в Берліні Андрій Мельник в ефірі німецького телеканалу ProSieben у вівторок, 12 квітня.

За словами українського дипломата, головною темою візиту має стати постачання важкого озброєння Україні для відображення російської агресії.

"Наш президент чекає на це з нетерпінням", — додав Мельник.

Раніше німецьке видання Bild з посиланням на джерела в українських урядових колах повідомило, що президент України Володимир Зеленський відмовив німецькому колезі Франк-Вальтеру Штайнмаєру у зустрічі в Києві.

Штайнмаєр хотів приїхати до української столиці 13 квітня, але Зеленський не захотів з ним зустрічатися, оскільки вважає, що німецький президент має "тісні зв'язки з Росією".

"Як міністр закордонних справ він мав тісні контакти з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Штайнмаєр також був великим прихильником спірного газопроводу "Північний потік-2" і вважається архітектором політики федерального уряду щодо Росії", — пише Bild.

У свою чергу у Берліні рішення Києва відхилити візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) в українську столицю сприйняли з подивом.

"Федеральний президент чітко і недвозначно посідає позицію на стороні України. Німеччина була і залишається в міжнародному масштабі однією з найрішучіших прихильниць України, і це тісно пов'язане з багаторічною роботою нинішнього федерального президента", — повідомив представник уряду ФРН.