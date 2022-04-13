Украина пригласила в Киев канцлера Германии Шольца после того, как отказалась принимать немецкого президента Штайнмайера

Украина пригласила в Киев канцлера Германии Олафа Шольца после того, как отказалась принимать немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

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"Мы сообщили, что наш президент и наше правительство были бы очень рады, если бы канцлер Олаф Шольц посетил Киев", — сказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник в эфире немецкого телеканала ProSieben во вторник, 12 апреля.

По словам украинского дипломата, главной темой визита должны стать поставки тяжелого вооружения Украине для отражения российской агрессии.

"Наш президент ждет этого с нетерпением", — добавил Мельник.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский отказал немецкому коллеге Франк-Вальтеру Штайнмайеру во встрече в Киеве.

Штайнмайер хотел приехать в украинскую столицу 13 апреля, но Зеленский не захотел с ним встречаться, так как считает, что немецкий президент имеет "тесные связи с Россией".

"В качестве министра иностранных дел он имел тесные контакты с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Штайнмайер также был большим сторонником спорного газопровода "Северный поток-2" и считается архитектором политики федерального правительства в отношении России", — пишет Bild.

В свою очередь в Берлине решение Киева отклонить визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в украинскую столицу восприняли с удивлением.

"Федеральный президент четко и недвусмысленно занимает позицию на стороне Украины. Германия была и остается в международном масштабе одной из самых решительных сторонниц Украины, и это тесно связано с многолетней работой нынешнего федерального президента", — сообщил представитель правительства ФРГ.