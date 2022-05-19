Україні не потрібні другосортні сурогати статусу кандидата в ЄС - МЗС

Україна не прийме надання їй Європейським союзом за результатами розгляду заявки на членство іншого статусу, ніж статусу кандидата у ЄС. Про це заявив у своєму Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Стратегічна невизначеність щодо європейської перспективи України, що практикується деякими столицями ЄС останніми роками, зазнала невдачі і має припинитися. Це тільки надихнуло Путіна. Нам не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України та зачіпають почуття українців", написав він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі ще 28 лютого, на п'ятий день після повномасштабного російського вторгнення. Пізніше з аналогічними ініціативами виступили Молдова та Грузія.

9 травня українська влада підготувала відповіді на запитання анкети, яку має заповнити країна, яка претендує на входження до Європейського союзу. У ЄС підтвердили, що отримали відповіді.

При цьому вісім країн ЄС – Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина та Словенія – ще у день підписання заявки закликали надати Україні статус країни-кандидата.

Водночас, єдності в Євросоюзі з цього питання немає: так, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг нещодавно заявив, що Україна не повинна бути членом Європейського союзу взагалі і, більше того, їй не можна надавати статус кандидата вже в червні 2022 року, оскільки країни Західних Балкан такий статус набували його набагато довше.

Проте саме у червні отримати такий статус для України розраховує її влада. За даними ЗМІ, рішення може бути ухвалене або 8 червня, або 15 червня. При цьому наголошувалося, що нібито більш прийнятним формулюванням щодо України для деяких країн може стати статус "потенційного кандидата" в ЄС.