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ЗМІ повідомили дату, коли Єврокомісія ухвалить рішення про вступ України до ЄС

ЗМІ повідомили дату, коли Єврокомісія ухвалить рішення про вступ України до ЄС

Єврокомісія надасть висновок про заявку України на вступ до Європейського Союзу або 8 червня, або 15 червня. Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк із посиланням на свої джерела.

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"Статус "потенційного кандидата" для України є більш вірогідним і прийнятним для деяких країн-членів ЄС, це означає, що країна потрапить в один "кошик" з Боснією та Косово", - зазначив журналіст.

За його даними, тими ж днями Єврокомісія опублікує рішення щодо заявок на членство в ЄС Молдови та Грузії.

Нагадаємо, Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Пізніше з такими ініціативами виступили Молдова та Грузія.

Президенти восьми країн, які є членами Європейського Союзу, зробили офіційну публічну заяву, в якій закликали надати Україні статусу країни-кандидата до Євросоюзу.

Автор:
Віта Молодан