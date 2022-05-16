ЗМІ повідомили дату, коли Єврокомісія ухвалить рішення про вступ України до ЄС

Єврокомісія надасть висновок про заявку України на вступ до Європейського Союзу або 8 червня, або 15 червня. Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк із посиланням на свої джерела.

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"Статус "потенційного кандидата" для України є більш вірогідним і прийнятним для деяких країн-членів ЄС, це означає, що країна потрапить в один "кошик" з Боснією та Косово", - зазначив журналіст.

За його даними, тими ж днями Єврокомісія опублікує рішення щодо заявок на членство в ЄС Молдови та Грузії.

Нагадаємо, Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Пізніше з такими ініціативами виступили Молдова та Грузія.

Президенти восьми країн, які є членами Європейського Союзу, зробили офіційну публічну заяву, в якій закликали надати Україні статусу країни-кандидата до Євросоюзу.