СМИ сообщили дату, когда Еврокомиссия примет решение о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия предоставит вывод о заявке Украины на вступление в Европейский союз либо 8 июня, либо 15 июня. Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк со ссылкой на свои источники.

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"Статус "потенциального кандидата" для Украины более вероятен и приемлем для некоторых стран-членов ЕС, это означает, что страна попадет в одну "корзину" с Боснией и Косово", — отметил журналист.

По его данным, в те же дни Еврокомиссия опубликует решение относительно заявок на членство в ЕС Молдовы и Грузии.

Напомним, Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Позже с такими инициативами выступили Молдова и Грузия.

Президенты восьми стран, которые являются членами Европейского Союза, сделали официальное публичное заявление, в котором призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз.