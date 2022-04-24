МЗС Австрії виступило проти членства України в ЄС

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що Україна не має бути членом Європейського Союзу, їй не можна пропонувати статус кандидата у червні 2022 року, як це планує зробити Європейська комісія.

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Про це він заявив під час виступу на 14-му саміті європейських медіа у Лех-ам-Арльберзі, повідомляє Європейська правда.

Зокрема, міністр вважає, що Україна не має отримати статусу кандидата в червні, як розраховує президент Зеленський.

Він обґрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили набагато довший шлях до кандидатства.

Австрійське видання Heute також наводить слова Шалленберга про те, що Україні в принципі не слід ставати членом ЄС, навіть надалі. Він висловився за інший шлях для України, аніж повне членство.

За словами міністра, мають бути також інші моделі, ніж вступ України до ЄС, приєднання до Єдиної економічної зони ЄС або просто збереження чинного рівня Угоди про асоціацію. Шалленберг закликав до більшої гнучкості пошуку механізмів зближення України та ЄС.

Проте він, безперечно, підтримав подальше поглиблення відносин ЄС з Україною.

"Ми експортуємо наш західний спосіб життя", – пояснив він.

Зазначимо, Олександр Шалленберг був головою МЗС в уряді проросійського канцлера Австрії Себастьяна Курца. Як відомо, друг Путіна змушений був залишити посаду через корупційний скандал. На своє місце Курц зажадав призначити свого близького друга Шалленберга, який також відрізняється впевненою проросійською позицією.

Також раніше міністр фінансів Австрії заявив, що його країна підтримує всі санкції проти Росії, крім газового ембарго.

"Коли санкції б'ють по вас більше, ніж по тому, на кого вони спрямовані, я думаю, що користі від цього небагато", - сказав Магнус Бруннер, додавши, що австрійська промисловість настільки залежить від російського газу, що вона не має вибору.

Нагадаємо, що 28 лютого Зеленський підписав заявку на набуття Україною членства у Євросоюзі у прискореному порядку. 1 березня вона була зареєстрована і почалася процедура її розгляду.

17 квітня українська сторона остаточно заповнила опитувальник щодо вступу до Євросоюзу. Незабаром прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що очікує, що Україна набуде статусу кандидата на членство в Євросоюзі не пізніше червня 2022 року.

Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко прогнозує, що Україна стане членом Європейського Союзу у 2024 році, адже українська сторона стрімкими темпами виконує всі вимоги для набуття членства.