ЄС створить фонд відновлення України та посилить санкції проти Росії

19 квітня, за підсумками відеоконференції країн-членів Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу лідери заявили про намір продовжувати гуманітарну, фінансову та військову підтримку України. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Так, голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що під час конференції обговорювалася необхідність подальшої гуманітарної, фінансової та військової допомоги України, а також, що ЄС створить спеціальний Фонд солідарності України, який використовуватиметься для підтримки та відновлення демократичної України.

У свою чергу президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС планує ще більше посилити санкції проти РФ і збільшити фінансову допомогу та допомогу у сфері безпеки для України.

"Світові лідери твердо стоять разом у підтримці України. Ми ще більше посилимо наші санкції проти Росії та збільшимо фінансову допомогу та допомогу у сфері безпеки для України. Дякуємо президенту США за скликання цієї важливої телеконференції", - сказала вона.

У той же час британський прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що Україні необхідно поставити додаткове артилерійське озброєння.

"Те, що відбувається, стане "артилерійським" конфліктом, українцям потрібна допомога: ще більше артилерії, і ми її дамо їм", - наголосив Борис Джонсон.

Він зазначив, що в ході розмови з президентом США Джо Байденом запропонував йому поставити за мету посилення України настільки, щоб Росія ніколи не наважилася знову вторгнутися.

Нагадаємо, що протягом доби США направлять 7 літаків із військовою допомогою Україні. Про це CNN повідомив 19 квітня.