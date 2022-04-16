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Прем'єр-міністру Великобританії Джонсону та членам його уряду заборонили їздити до Росії
Росія закрила в'їзд на свою територію для прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона та кількох членів його уряду.
Про це повідомляється на сайті МЗС Росії.
Зазначається, що Росія запровадила персональні санкції щодо керівництва Великої Британії.
У країні-агресорі образилися на "безпрецедентні ворожі дії уряду Великобританії" у вигляді санкцій проти вищих посадових осіб РФ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також окупантам не сподобалося те, що керівництво Великої Британії підтримує Україну та надає озброєння.
В'їзд у Росію заборонили прем'єр-міністру Борису Джонсону, міністру юстиції Домініку Раабу, главі МЗС Елізабет Трасс, міністру оборони Бену Уоллесу та колишньому прем'єр-міністру Терезі Мей.
Також у цей список потрапили міністр транспорту Грант Шаппс, міністр внутрішніх справ Пріті Пател, міністр фінансів Ріші Сунак, міністр підприємництва Квазі Квартенг, міністр культури Надін Дорріс, заступник міністра оборони Джеймс Хіппі, перший міністр Шотландії Нікола Стерджен та генпрокурор Англії та Уель.
У країні-агресоре обіцяють додати до списку та інших британських політиків та парламентаріїв.
Зазначимо, 9 квітня в Україну приїжджав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і зустрівся із президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити новий пакет військової та фінансової допомоги Україні.
Нагадаємо, уряд Великобританії опублікував новий список тих, до кого застосовано санкції у зв'язку з агресією щодо України. До нього увійшли понад 200 компаній та фізичних осіб.