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Великобританія забороняє імпорт заліза та сталі із РФ, — МЗС
Великобританія запроваджує обмежувальні заходи на імпорт із Росії сталі та заліза. Це зроблено через російське вторгнення в Україну, повідомляє британський уряд.
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Цю пропозицію у четвер передадуть на розгляд парламенту.
Воно включає також заборону експорту в Росію предметів розкоші.
Нагадаємо, того ж дня уряд Великобританії опублікував новий список тих, до кого застосовано санкції у зв'язку з агресією щодо України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Водночас країни ЄС працюють над шостим пакетом санкцій проти Росії з "нафтовими опціями".
Найближчим часом міністри закордонних справ обговорять подальші кроки щодо посилення заходів проти Росії через її військову агресію проти України.