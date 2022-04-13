Великобританія забороняє імпорт заліза та сталі із РФ, — МЗС

Великобританія запроваджує обмежувальні заходи на імпорт із Росії сталі та заліза. Це зроблено через російське вторгнення в Україну, повідомляє британський уряд.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Із завтрашнього дня ми забороняємо імпорт російських заліза та сталі, а також експорт квантових технологій та вдосконалених матеріалів, яких надзвичайно потребує Путін", — сказала в середу, 13 квітня, міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

Цю пропозицію у четвер передадуть на розгляд парламенту.

Воно включає також заборону експорту в Росію предметів розкоші.

Нагадаємо, того ж дня уряд Великобританії опублікував новий список тих, до кого застосовано санкції у зв'язку з агресією щодо України.

Водночас країни ЄС працюють над шостим пакетом санкцій проти Росії з "нафтовими опціями".

Найближчим часом міністри закордонних справ обговорять подальші кроки щодо посилення заходів проти Росії через її військову агресію проти України.