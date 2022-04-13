- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Великобритания запрещает импорт железа и стали из РФ, — МИД
Великобритания вводит ограничительные меры на импорт из России стали и железа. Это сделано в связи с российским вторжением в Украину, сообщает британское правительство.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Это предложение в четверг передадут на рассмотрение парламента.
Оно включает также запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.
Напомним, в тот же день правительство Великобритании опубликовало новый список тех, к кому применены санкции в связи с агрессией по отношению к Украине.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В это же время страны ЕС работают над шестым пакетом санкций против России с "нефтяными опциями".
В ближайшее время министры иностранных дел обсудят дальнейшие шаги по ужесточению мер против России из-за ее военной агрессии против Украины.