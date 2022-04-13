Великобритания запрещает импорт железа и стали из РФ, — МИД

Великобритания вводит ограничительные меры на импорт из России стали и железа. Это сделано в связи с российским вторжением в Украину, сообщает британское правительство.

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"С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российских железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и усовершенствованных материалов, в которых чрезвычайно нуждается Путин", — сказала в среду, 13 апреля, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Это предложение в четверг передадут на рассмотрение парламента.

Оно включает также запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

Напомним, в тот же день правительство Великобритании опубликовало новый список тех, к кому применены санкции в связи с агрессией по отношению к Украине.

В это же время страны ЕС работают над шестым пакетом санкций против России с "нефтяными опциями".

В ближайшее время министры иностранных дел обсудят дальнейшие шаги по ужесточению мер против России из-за ее военной агрессии против Украины.