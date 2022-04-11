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Россия объявила дефолт по внешнему долгу - CNN
Российская Федерация объявила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах. Об этом сообщило рейтинговое агентство S&P, передает CNN.
Россия попыталась заплатить в рублях по двум долларовым облигациям, срок погашения которых наступил 4 апреля, но агентство заявило, что это равносильно "выборочному дефолту", поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в "доллары, эквивалентные первоначально подлежащим выплате суммам".
"Выборочный дефолт" объявляется, когда предприятие не выполнило конкретное обязательство, а не по всему своему долгу. В данном случае этот термин применили к стране.
У РФ есть 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты капитала и процентов. При этом в S&P заявили, что не ожидают, что Россия конвертирует их в доллары, учитывая западные санкции, которые подрывают ее "готовность и технические возможности соблюдать условия".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Тем временем в Белом доме уже подтвердили информацию CNN. Сотрудник офиса президента США Джозефа Байдена Джон Купер заявил, что Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу.
После неудачной попытки РФ перечислить выплаты по евробондам в рублях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "никаких оснований для реального дефолта РФ нет". В то же время он считает, что в стране может быть "искусственная дефолтная ситуация". Что это означает, Песков не объяснил.
Напомним, правительство США приняло решение запретить Российской Федерации выплачивать по долговым обязательствам в долларах со счетов американских финансовых учреждений 5 апреля. Такое решение приняли, чтобы заставить РФ выбирать между дефолтом и сокращением финансирования войны. Ведь у России есть доллары на счетах, которые она может использовать, но страна направляет их на финансирование войны против Украины.