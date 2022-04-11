Россия объявила дефолт по внешнему долгу - CNN

Российская Федерация объявила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах. Об этом сообщило рейтинговое агентство S&P, передает CNN.

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Россия попыталась заплатить в рублях по двум долларовым облигациям, срок погашения которых наступил 4 апреля, но агентство заявило, что это равносильно "выборочному дефолту", поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в "доллары, эквивалентные первоначально подлежащим выплате суммам".

"Выборочный дефолт" объявляется, когда предприятие не выполнило конкретное обязательство, а не по всему своему долгу. В данном случае этот термин применили к стране.

У РФ есть 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты капитала и процентов. При этом в S&P заявили, что не ожидают, что Россия конвертирует их в доллары, учитывая западные санкции, которые подрывают ее "готовность и технические возможности соблюдать условия".

Тем временем в Белом доме уже подтвердили информацию CNN. Сотрудник офиса президента США Джозефа Байдена Джон Купер заявил, что Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу.

BREAKING: Russia has defaulted on its foreign debt. — Jon Cooper (@joncoopertweets) April 11, 2022

После неудачной попытки РФ перечислить выплаты по евробондам в рублях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "никаких оснований для реального дефолта РФ нет". В то же время он считает, что в стране может быть "искусственная дефолтная ситуация". Что это означает, Песков не объяснил.

Напомним, правительство США приняло решение запретить Российской Федерации выплачивать по долговым обязательствам в долларах со счетов американских финансовых учреждений 5 апреля. Такое решение приняли, чтобы заставить РФ выбирать между дефолтом и сокращением финансирования войны. Ведь у России есть доллары на счетах, которые она может использовать, но страна направляет их на финансирование войны против Украины.