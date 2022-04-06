На пороге дефолта: Минфин РФ попытался перечислить выплаты по евробондам в рублях, потому что нет долларов

Министерство финансов Российской Федерации из-за санкций США не смогло расплатиться по евробондам в долларах. Ведомство попыталось использовать рубли, но иностранный банк-корреспондент не принял платеж в этой валюте.

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Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ.

"Из-за недружественных действий Минфина США в целях исполнения государственных долговых обязательств Российской Федерации по облигациям и соблюдения интересов владельцев указанных ценных бумаг Минфин России был вынужден привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт", — говорится в сообщении ведомства.

В частности, Минфин перечислял выплаты по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042" НРД, но так как они осуществлялись в рублях, их не смогли зачислить.

При этом ведомство обещает провести конвертацию в доллары, как только США разблокируют их счета.

Заявление Минфина РФ означает, что в настоящее время Россия не может выплатить свои долги как полагается. Юридически это означает, что страна должна объявить дефолт, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "никаких оснований для реального дефолта РФ нет".

"Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов. Вы знаете, что значительные суммы наших резервов заблокированы в зарубежных государствах, поэтому, если эта блокировка будет продолжаться и будут также блокироваться переводы для обслуживания долгов, они могут выплачиваться в рублях", — сказал Песков во время брифинга 6 апреля, передает "Интерфакс".

В то же время он считает, что в стране может быть "искусственная дефолтная ситуация". Что это означает, Песков не объяснил.

Правительство США приняло решение запретить Российской Федерации выплачивать по долговым обязательствам в долларах со счетов американских финансовых учреждений 5 апреля. Такое решение приняли, чтобы заставить РФ выбирать между дефолтом и сокращением финансирования войны. Ведь у России есть доллары на счетах, которые она может использовать, но страна направляет их на финансирование войны против Украины.

Ранее рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг России с "В" до "С". Это означает, что страна оказалась в преддефолтном состоянии.

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