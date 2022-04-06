На порозі дефолту: Мінфін РФ спробував перерахувати виплати з євробондів рублях, бо немає доларів

Міністерство фінансів Російської Федерації через санкції США не змогло розплатитися по євробондах у доларах. Відомство спробувало використовувати рублі, але іноземний банк-кореспондент не прийняв платіж у цій валюті.

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Про це повідомила пресслужба Мінфіну РФ.

"Через недружні дії Мінфіну США з метою виконання державних боргових зобов'язань Російської Федерації щодо облігацій та дотримання інтересів власників зазначених цінних паперів Мінфін Росії був змушений залучити для здійснення необхідних виплат російський фінансовий інститут", - йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема, Мінфін перераховував виплати за євробондами "Росія-2022" та "Росія-2042" НРД, але оскільки вони здійснювалися у рублях, їх не змогли зарахувати.

При цьому відомство обіцяє провести конвертацію в долари, як тільки США розблокують їхні рахунки.

Заява Мінфіну РФ означає, що в даний час Росія не може виплатити свої борги як належить. Юридично це означає, що країна має оголосити дефолт, але прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "жодних підстав для реального дефолту РФ немає".

"Росія має всі необхідні ресурси для обслуговування своїх боргів. Ви знаєте, що значні суми наших резервів заблоковані в інших державах, тому, якщо це блокування буде продовжуватися і будуть також блокуватися перекази для обслуговування боргів, вони можуть виплачуватись в рублях", - сказав Пєсков під час брифінгу 6 квітня , повідомляє "Інтерфакс".

Водночас він вважає, що в країні може бути "штучна дефолтна ситуація". Що це означає, Пєсков не пояснив.

Уряд США ухвалив рішення заборонити Російській Федерації виплачувати за борговими зобов'язаннями у доларах з рахунків американських фінансових установ 5 квітня. Таке рішення прийняли, щоб змусити РФ вибирати між дефолтом і скороченням фінансування війни. Адже Росія має долари на рахунках, які вона може використати, але країна спрямовує їх на фінансування війни проти України.

Раніше рейтингова агенція Fitch знизила кредитний рейтинг Росії з "В" до "С". Це означає, що країна опинилася у переддефолтному стані.

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