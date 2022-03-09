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Категорія
Економіка
Дата публікації

Агентство Fitch надало Росії рейтинг "дефолт неминучий"

Агентство Fitch надало Росії рейтинг "дефолт неминучий"
Жорсткі санкції США та Європи вже вдарили по економіці РФ. Фото: Pikabu

Рейтингова агенція Fitch знизила кредитний рейтинг Росії з "В" до "С". Це означає, що країна опинилася у переддефолтному стані. Про це йдеться у повідомленні Fitch.

Fitch зазвичай не привласнює прогнози до країн з рейтингом "CCC" або нижче, але з РФ зробили виняток з огляду на різке падіння економіки країни. Попереднього разу агентство знижувало рейтинг Росії до "В" 3 березня.

Після запровадження нових обмежень Заходу Fitch переглянуло рейтинг Росії у бік зниження. "Рейтинг "C" відображає думку Fitch про неминучість суверенного дефолту", - йдеться в повідомленні агентства.

Зазначається, що на зниження рейтингу вплинули не лише санкції проти Росії з боку всього цивілізованого світу, а й дія верхівки влади країни, зокрема президента Володимира Путіна. Зокрема, він запровадив обмеження на виведення грошей із країни.

Раніше американська фінансова корпорація Morgan Stanley спрогнозувала Росії втрату платоспроможності через санкції в середині квітня. Цей дефолт може бути таким самим, як у Венесуелі.

У свою чергу Росія намагається запровадити обмеження всередині країни, щоб хоч якось підтримати економіку. Також 8 березня РФ заборонила купувати готівковий долар, а євро з депозиту вже не зняти – центробанк РФ на пів року заборонив продаж валюти у касах банку.

Автор:
Віта Молодан