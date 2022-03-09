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Агентство Fitch надало Росії рейтинг "дефолт неминучий"
Рейтингова агенція Fitch знизила кредитний рейтинг Росії з "В" до "С". Це означає, що країна опинилася у переддефолтному стані. Про це йдеться у повідомленні Fitch.
Fitch зазвичай не привласнює прогнози до країн з рейтингом "CCC" або нижче, але з РФ зробили виняток з огляду на різке падіння економіки країни. Попереднього разу агентство знижувало рейтинг Росії до "В" 3 березня.
Після запровадження нових обмежень Заходу Fitch переглянуло рейтинг Росії у бік зниження. "Рейтинг "C" відображає думку Fitch про неминучість суверенного дефолту", - йдеться в повідомленні агентства.
Зазначається, що на зниження рейтингу вплинули не лише санкції проти Росії з боку всього цивілізованого світу, а й дія верхівки влади країни, зокрема президента Володимира Путіна. Зокрема, він запровадив обмеження на виведення грошей із країни.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше американська фінансова корпорація Morgan Stanley спрогнозувала Росії втрату платоспроможності через санкції в середині квітня. Цей дефолт може бути таким самим, як у Венесуелі.
У свою чергу Росія намагається запровадити обмеження всередині країни, щоб хоч якось підтримати економіку. Також 8 березня РФ заборонила купувати готівковий долар, а євро з депозиту вже не зняти – центробанк РФ на пів року заборонив продаж валюти у касах банку.