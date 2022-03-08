Банки у Росії перестануть продавати готівкову валюту громадянам

Росія заборонила купувати готівковий долар, а євро з депозиту вже не зняти – центробанк РФ на півроку заборонив продаж валюти в касах банку.

8 березня Центробанк РФ заборонив продаж валюти в касах банку, а з депозитів можна зняти лише долари і лише обсягом до 10 тисяч. Такий порядок діятиме з середи, 9 березня та до 9 вересня 2022 року. Про це повідомляє Центробанк Росії.

Відповідно до розпорядження, у наступні погода з валютних рахунків клієнти банків зможуть зняти до 10 тис. доларів у готівковій валюті, а решта коштів – у рублях за ринковим курсом на день видачі. Перевищують таку суму лише 10% вкладів, зазначають у ЦП.

Незалежно від валюти рахунку кошти конвертуватимуться в долар – тобто з депозиту в євро кошти клієнти не змінять.

Ті росіяни, які завтра відкриватимуть нові валютні рахунки та вклади, зможуть зняти з них кошти лише у рублях.

Нагадаємо, вчора, 7 березня, США та Євросоюз припинили постачати до Росії долари та євро. Заборона на ввезення євро до Росії не застосовується, якщо "це необхідно для особистого використання фізичними особами, що подорожують до Росії, або найближчими членами їхніх сімей, що подорожують із ними"