Агентство Fitch присвоило России рейтинг "дефолт неизбежен"

Рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг России с "В" до "С". Это означает, что страна оказалась в преддефолтном состоянии. Об этом говорится в сообщении Fitch.

Fitch обычно не присваивает прогнозы к странам с рейтингом "CCC" или ниже, но с РФ сделали исключение, учитывая резкое падение экономики страны. Предыдущий раз агентство понижало рейтинг России до "В" 3 марта.

После введения новых ограничений Запада Fitch пересмотрело рейтинг России в сторону понижения. "Рейтинг "C" отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта", — сказано в сообщении агентства.

Отмечается, что на снижение рейтинга повлияли не только санкции против России со стороны всего цивилизованного мира, но и действие верхушки власти страны, в частности президента Владимира Путина. В частности, он ввел ограничения на вывод денег из страны.

Ранее американская финансовая корпорация Morgan Stanley спрогнозировала России потерю платежеспособности из-за санкций в середине апреля. Этот дефолт может быть таким же, как в Венесуэле.

В свою очередь Россия пытается ввести ограничения внутри страны, чтобы хоть как-то поддержать экономику. Также 8 марта РФ запретила покупать наличный доллар, а евро с депозита уже не снять - центробанк РФ на полгода запретил продажу валюты в кассах банка.