Moody's відмовилося розраховувати кредитні рейтинги російських компаній

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service планує відкликати кредитні рейтинги російських компаній через війну РФ проти України.

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Як передає Reuters, перед цим аналогічні кроки зробили рейтингові агенції Fitch та S&P Global Ratings.

За інформацією агентства, материнська компанія Moody's Corp призупинила комерційні операції в Росії на початку березня через війну проти України.

У рамках четвертого пакету санкцій, ухваленого країнами ЄС 15 березня 2022 року, європейським агентствам забороняється рейтингувати РФ та російські компанії, а також надавати рейтингові послуги російським клієнтам.

За даними S&P GR, термін набуття чинності цих заходів було встановлено на 15 квітня.

Варто зазначити, що 6 березня агентство Moody's погіршило кредитний рейтинг Росії зі "сміттєвого" (B3) до переддефолтного (Ca), прогноз – негативний.

Нагадаємо, рейтингове агентство Fitch знизило кредитний рейтинг Росії із "В" до "С".

Експерти вважають, що на зниження рейтингу вплинули не лише санкції проти Росії з боку всього цивілізованого світу, а й дії верхівки влади країни, зокрема президента Володимира Путіна.

Раніше американська фінансова корпорація Morgan Stanley спрогнозувала для Росії втрату платоспроможності через санкції в середині квітня. Цей дефолт може бути таким самим, як у Венесуелі.