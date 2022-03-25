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Moody's отказалось рассчитывать кредитные рейтинги российских компаний

Moody's отказалось рассчитывать кредитные рейтинги российских компаний

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service планирует отозвать кредитные рейтинги российских компаний из-за войны РФ против Украины. 

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Как передает Reuters, перед этим аналогичные шаги предприняли рейтинговые агентства Fitch и S&P Global Ratings. 

По информации агентства, материнская компания  Moody's Corp приостановила коммерческие операции в России в начале марта из-за войны против Украины. 

В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.  

По данным S&P GR, срок вступления в действие этих мер был установлен на 15 апреля. 

Стоит отметить, что 6 марта агентство Moody's ухудшило кредитный рейтинг России с "мусорного" (B3) до преддефолтного (Ca), прогноз – отрицательный.

Напомним, рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг России с "В" до "С". 

Эксперты считают, что на снижение рейтинга повлияли не только санкции против России со стороны всего цивилизованного мира, но и действия верхушки власти страны, в частности президента Владимира Путина. 

Ранее американская финансовая корпорация Morgan Stanley спрогнозировала для России потерю платежеспособности из-за санкций в середине апреля. Этот дефолт может быть таким же, как в Венесуэле. 

Автор:
Дмитрий Нарожный