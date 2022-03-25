Moody's отказалось рассчитывать кредитные рейтинги российских компаний

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service планирует отозвать кредитные рейтинги российских компаний из-за войны РФ против Украины.

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Как передает Reuters, перед этим аналогичные шаги предприняли рейтинговые агентства Fitch и S&P Global Ratings.

По информации агентства, материнская компания Moody's Corp приостановила коммерческие операции в России в начале марта из-за войны против Украины.

В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

По данным S&P GR, срок вступления в действие этих мер был установлен на 15 апреля.

Стоит отметить, что 6 марта агентство Moody's ухудшило кредитный рейтинг России с "мусорного" (B3) до преддефолтного (Ca), прогноз – отрицательный.

Напомним, рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг России с "В" до "С".

Эксперты считают, что на снижение рейтинга повлияли не только санкции против России со стороны всего цивилизованного мира, но и действия верхушки власти страны, в частности президента Владимира Путина.

Ранее американская финансовая корпорация Morgan Stanley спрогнозировала для России потерю платежеспособности из-за санкций в середине апреля. Этот дефолт может быть таким же, как в Венесуэле.