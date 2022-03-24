НБУ призвал ведущие страны мира разорвать отношения со всеми банками РФ и Беларуси

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко обратился в центральные банки Канады, Японии, Великобритании, США, Швейцарии и Европейского центрального банка с призывом пересмотреть и разорвать корреспондентские отношения со всеми банками России и Беларуси.

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Как сообщает пресс-служба регулятора, глава НБУ попросил направить соответствующие рекомендации всем банкам этих стран.

В Нацбанке напоминают, что в ответ на российскую военную агрессию против Украины Швейцарская Конфедерация, Великобритания, США и ЕС ввели санкции в отношении некоторых банков России.

В частности, были заморожены активы и запрещен доступ к финансовым ресурсам, превышающим определенный срок их возврата, а также применены ограничения корреспондентских отношений.

Кроме этого, Европейский Союз исключил семь российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, которая лежит в основе глобальных транзакций.

"Однако последние действия оккупанта в Украине ясно свидетельствуют о том, что российская армия при содействии Беларуси перешла к целенаправленному уничтожению мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры. Это грубое нарушение норм международного права, Устава ООН, Женевской Конвенции о правилах ведения войны 1949 года, Европейской Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года", – заявил Шевченко.

По его словам, такие действия российских военных преступников свидетельствуют, что принятых до сих пор мер недостаточно, так как они и дальше продолжают получать финансирование, в том числе при участии банков своих стран, против которых санкции еще не введены.

"Мы высоко ценим международную поддержку, которую уже получили. Однако считаем, что пересмотр и расторжение корреспондентских отношений со всеми российскими и белорусскими банками позволит усилить давление на агрессоров и добиться максимального эффекта от уже введенных санкций", – подчеркнул Шевченко.

Напомним, Нацбанк призвал участников мирового страхового рынка, в частности, иностранные страховые компании и профессиональные объединения страховщиков и перестраховщиков, не принимать на страхование все риски, странами происхождения которых являются Российская Федерация и Республика Беларусь.

Ранее Национальный банк Украины призвал отключить от крупнейших в мире торгово-информационных платформ Bloomberg и Refinitiv (ранее Reuters) российские и белорусские финансовые учреждения.

1 марта НБУ принял решение запретить использование российских и белорусских банковских карт на территории Украины. Платежные карты, эмитированные банками РФ и РБ, теперь не работают в Украине.