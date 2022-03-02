Нацбанк запретил платежные карты банков России и Беларуси в Украине

Национальный банк 1 марта принял решение запретить использование российских и белорусских банковских карт на территории Украины. Платежные карты, эмитированные банками РФ и РБ, теперь не работают в Украине.

Об этом 2 марта сообщила пресс-служба НБУ.

С карт российских и белорусских банков теперь нельзя перевести деньги на счета физлиц в Украине. Прием платежных карт, эмитированных банками РФ и РБ, включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных денег, также под запретом и не могут осуществляться.

"Финансовая поддержка вооруженной агрессии против Украины должна быть остановлена. Карты банков государств-агрессоров не будут работать в Украине, также враг больше не сможет посылать на них средства для террористов и их сторонников. Запрет приема карт банков России и Беларуси является нашим очередным шагом в финансовой обороне Украины", – подчеркнул заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Также 2 марта ЕС исключил семь российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, которая лежит в основе глобальных транзакций, в рамках своих санкций в связи с вторжением России в Украину.

Тем временем банковская система РФ рушится быстрыми темпами. Еще 28 февраля акции крупного российского государственного банка “Сбербанк” обвалились на 61% и продолжили падать.

А уже 2 марта акции Сбербанка на Лондонской бирже стали, как сказали в Минцифры, "бесплатными". Теперь одна ценная бумага крупнейшего банка страны-агрессора стоит меньше 1 цента.