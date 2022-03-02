Нацбанк заборонив платіжні картки банків Росії та Білорусі в Україні

Національний банк 1 березня ухвалив рішення заборонити використання російських та білоруських банківських карток на території України. Платіжні картки, емітовані банками РФ та РБ, наразі не працюють в Україні.

Про це 2 березня повідомила прес-служба НБУ.

З карток російських та білоруських банків тепер не можна переказати гроші на рахунки фізосіб в Україні. Прийом платіжних карток, емітованих банками РФ і РБ, включаючи перекази, здійснення розрахунків і видачу готівки, також під забороною не можуть здійснюватися.

"Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена. Карти банків держав-агресорів не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їх прихильників. Заборона прийому карток банків Росії та Білорусі є нашим черговим кроком у фінансовій обороні України", – наголосив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Також 2 березня ЄС виключив сім російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT, яка є основою глобальних транзакцій, у рамках своїх санкцій у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Тим часом банківська система РФ руйнується швидкими темпами. Ще 28 лютого акції великого російського державного банку Ощадбанк обвалилися на 61% і продовжили падати.

А вже 2 березня акції Ощадбанку на Лондонській біржі стали, як сказали у Мінцифри, "безкоштовними". Тепер один цінний папір найбільшого банку країни-агресора коштує менше 1 центу.