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Акції "Сбербанку" обвалилися на 61% і продовжують падати
Акції великого російського державного банку Ощадбанк у понеділок, 28 лютого, обвалилися на 61% і продовжують падати. Про це свідчать дані сайту Investing.com.
Обвал почався від початку торгів, і за годину ціна акцій впала на 61,55%. З початку року акції банку впали на 72%. Падіння акцій пов'язане із санкціями проти Росії через напад на Україну.
Нагадаємо, санкції Євросоюзу до активів Центробанку РФ та відключення частини російських фінустанов від SWIFT вдарили по курсу рубля. Вранці у понеділок, 28 лютого, банки продають долар навіть по 150 рублів.
Відповідно до домовленостей членів G7 Європейський Союз ухвалив рішення щодо відключення частини російських банків від SWIFT та заборонив угоди, пов'язані з управлінням резервами та активами Центрального банку РФ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ще раніше в Росії виникла валютна паніка: біля банкоматів почали збиратися величезні черги.