Акції "Сбербанку" обвалилися на 61% і продовжують падати

Акції великого російського державного банку Ощадбанк у понеділок, 28 лютого, обвалилися на 61% і продовжують падати. Про це свідчать дані сайту Investing.com.

Обвал почався від початку торгів, і за годину ціна акцій впала на 61,55%. З початку року акції банку впали на 72%. Падіння акцій пов'язане із санкціями проти Росії через напад на Україну.

Скріншот із сайту Investing.com

Нагадаємо, санкції Євросоюзу до активів Центробанку РФ та відключення частини російських фінустанов від SWIFT вдарили по курсу рубля. Вранці у понеділок, 28 лютого, банки продають долар навіть по 150 рублів.

Відповідно до домовленостей членів G7 Європейський Союз ухвалив рішення щодо відключення частини російських банків від SWIFT та заборонив угоди, пов'язані з управлінням резервами та активами Центрального банку РФ.

Ще раніше в Росії виникла валютна паніка: біля банкоматів почали збиратися величезні черги.