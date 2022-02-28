Акции "Сбербанка" обвалились на 61% и продолжают падать

Акции крупного российского государственного банка “Сбербанк” в понедельник 28 февраля обвалились на 61% и продолжают падать. Об этом свидетельствуют данные сайта Investing.com.

Обвал начался с самого начала торгов и за час цена акций упала на 61,55%. С начала года акции этого банка упали на 72%. Падение акций связано с санкциями против России из-за нападения на Украину.

Скриншот с сайта Investing.com

Напомним, санкции Евросоюза к активам Центробанка РФ и отключение части российских финучреждений от SWIFT ударили по курсу рубля. Утром в понедельник, 28 февраля, банки продают доллар даже по 150 рублей.

В соответствии с договоренностями членов G7 Европейский Союз принял решение по отключению части российских банков от SWIFT и запретил сделки, которые связаны с управлением резервами и активами Центрального банка РФ.

Ещедоэтого в России возникла валютная паника: возле банкоматов стали собираться огромные очереди.