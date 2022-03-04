НБУ призывает отключить РФ и Беларусь от терминалов Bloomberg и Refinitiv

Национальный банк Украины (НБУ) призвал отключить от крупнейших в мире торгово-информационных платформ Bloomberg и Refinitiv (ранее Reuters) российские и белорусские финансовые учреждения.

Как сообщает пресс-служба регулятора, 3 марта соответствующие письма руководства Нацбанка направлены главе Bloomberg L.P. Питеру Грауэру и управляющему директору по Центральной и Восточной Европе London Stock Exchange Group Антонио Де Грегорио.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, для противодействия агрессии России и Беларуси Национальный банк настаивает на необходимости усиления международного давления в финансовой сфере.

"Торгово-информационные платформы Bloomberg и Refinitiv являются ключевыми игроками в сфере снабжения данных и информации на мировом финансовом рынке. Ввиду этого отключение от этих платформ российских и белорусских финучреждений значительно ограничит их доступ к международному финансовому рынку. Это очень важный этап противодействия военной агрессии на финансовом фронте", – рассказал Шевченко.

В свою очередь замглавы НБУ Юрий Гелетий подчеркнул, что сегодня один из приоритетов деятельности Нацбанка – задействовать все возможные варианты санкций против российского и белорусского финансового сектора для противодействия ужасам, которые происходят сейчас в нашей независимой стране.

"Помощь наших международных партнеров чрезвычайно нужна нам", – заявил Гелетий.

Торгово-информационная платформа Refinitiv Limited (до 1 октября 2018 г. Reuters Limited) с 1 февраля 2021 года входит в состав London Stock Exchange Group.

Напомним, 1 марта НБУ принял решение запретить использование российских и белорусских банковских карт на территории Украины. Платежные карты, эмитированные банками РФ и РБ, теперь не работают в Украине.

На следующий день Европейский Союз исключил семь российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, которая лежит в основе глобальных транзакций, в рамках своих санкций в связи с вторжением России в Украину.