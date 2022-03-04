НБУ закликає відключити РФ та Білорусь від терміналів Bloomberg та Refinitiv

Національний банк України (НБУ) закликав відключити від найбільших у світі торговельно-інформаційних платформ Bloomberg та Refinitiv (раніше Reuters) російські та білоруські фінансові установи.

Як повідомляє прес-служба регулятора, 3 березня відповідні листи керівництва Нацбанку надіслано голові Bloomberg LP Пітеру Грауеру та керуючому директору із Центральної та Східної Європи London Stock Exchange Group Антоніо Де Грегоріо.

За словами голови НБУ Кирила Шевченка, для протидії агресії Росії та Білорусі Національний банк наполягає на необхідності посилення міжнародного тиску у фінансовій сфері.

"Торгово-інформаційні платформи Bloomberg і Refinitiv є ключовими гравцями у сфері постачання даних та інформації на світовому фінансовому ринку. З огляду на це відключення від цих платформ російських та білоруських фінустанов значно обмежить їхній доступ до міжнародного фінансового ринку. Це дуже важливий етап протидії військовій агресії на фінансовому фронті", – розповів Шевченко.

У свою чергу заступник голови НБУ Юрій Гелетій наголосив, що сьогодні один із пріоритетів діяльності Нацбанку – задіяти всі можливі варіанти санкцій проти російського та білоруського фінансового сектора для протидії жахам, які відбуваються зараз у нашій незалежній країні.

"Допомога наших міжнародних партнерів надзвичайно потрібна нам", — заявив Гелетій.

Торгово-інформаційна платформа Refinitiv Limited (до 1 жовтня 2018 р. Reuters Limited) з 1 лютого 2021 року входить до складу London Stock Exchange Group.

Нагадаємо, 1 березня НБУ ухвалив рішення заборонити використання російських та білоруських банківських карток на території України. Платіжні картки, емітовані банками РФ та РБ, наразі не працюють в Україні.

Наступного дня Європейський Союз виключив сім російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT, яка є основою глобальних транзакцій, у рамках своїх санкцій у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.