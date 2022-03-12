НБУ призвал участников мирового финансового рынка не страховать риски из РФ и Беларуси

Национальный банк Украины (НБУ) призвал участников мирового страхового рынка, в частности, иностранные страховые компании и профессиональные объединения страховщиков и перестраховщиков, не принимать на страхование все риски, странами происхождения которых являются Российская Федерация и республика Беларусь.

Об этом говорится в открытом письме НБУ, копия которого направлена ​​также ключевым страховым ассоциациям в США, ЕС, Японии, Турции и другим государствам-партнерам.

В Нацбанке считают недопустимым, чтобы резиденты страны-агрессора и государства, которое поддерживает военные действия РФ в Украине, обеспечивали свои риски у иностранных страховщиков, получая при этом финансовую защиту и осуществляя финансовую поддержку военной агрессии России против нашей страны.

Как заявил заместитель главы НБУ Украины Сергей Николайчук, страна-агрессор и страна, поддерживающая ее действия, должны быть изолированы от мирового рынка страхования.

"Команда Национального банка принимает все возможные меры для этого. Наша цель сегодня – обеспечить финансовый тыл украинцев и максимально противодействовать военной агрессии Российской Федерации и ее приспешников", – подчеркнул Николайчук.

Ранее Национальный банк Украины призвал отключить от крупнейших в мире торгово-информационных платформ Bloomberg и Refinitiv (ранее Reuters) российские и белорусские финансовые учреждения.

Напомним, 1 марта НБУ принял решение запретить использование российских и белорусских банковских карт на территории Украины. Платежные карты, эмитированные банками РФ и РБ, теперь не работают в Украине.

На следующий день Европейский Союз исключил семь российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, которая лежит в основе глобальных транзакций, в рамках своих санкций в связи с вторжением России в Украину.