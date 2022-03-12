НБУ закликав учасників світового фінансового ринку не страхувати ризики з РФ та Білорусі

Національний банк України (НБУ) закликав учасників світового страхового ринку, зокрема іноземні страхові компанії та професійні об'єднання страховиків та перестраховиків, не приймати на страхування всі ризики, країнами походження яких є Російська Федерація та республіка Білорусь.

Про це йдеться у відкритому листі НБУ, копія якого направлена ​​також ключовим страховим асоціаціям у США, ЄС, Японії, Туреччині та іншим державам-партнерам.

У Нацбанку вважають неприпустимим, щоб резиденти країни-агресора та держави, яка підтримує військові дії РФ в Україні, забезпечували свої ризики у іноземних страховиків, отримуючи при цьому фінансовий захист та здійснюючи фінансову підтримку військової агресії Росії проти нашої країни.

Як заявив заступник голови НБУ України Сергій Ніколайчук, країна-агресор та країна, яка підтримує її дії, мають бути ізольовані від світового ринку страхування.

"Команда Національного банку вживає всіх можливих заходів для цього. Наша мета сьогодні – забезпечити фінансовий тил українців та максимально протидіяти військовій агресії Російської Федерації та її поплічників", – наголосив Ніколайчук.

Раніше Національний банк України закликав відключити від найбільших у світі торговельно-інформаційних платформ Bloomberg та Refinitiv (раніше Reuters) російські та білоруські фінансові установи.

Нагадаємо, 1 березня НБУ ухвалив рішення заборонити використання російських та білоруських банківських карток на території України. Платіжні картки, емітовані банками РФ та РБ, наразі не працюють в Україні.

Наступного дня Європейський Союз виключив сім російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT, яка є основою глобальних транзакцій, у рамках своїх санкцій у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.