Моральних компенсацій замало. Чому Україна повинна націоналізувати російські активи

Комітет ВРУ одноголосно підтримав законопроєкт щодо націоналізації російського майна та активів в Україні

Я громадянин України, якого Росія у 2014 році "врятувала" від понад тридцяти відсотків активів мого банку. Викравши їх у мене разом із містом, у якому я народився — Луганськом. Я давно живу у Києві і свій бізнес розпочав у столиці у 1991 році. У 2022 році Росія прийшла до мого міста, напевно, щоб забрати у мене залишки батьківщини та бізнесу.

Комітет ВРУ одноголосно підтримав законопроєкт щодо націоналізації російського майна та активів в Україні. Як банкір, я повністю підтримую це рішення.

Внаслідок окупації та анексії територій України у 2014 році наші банки зазнали колосальних втрат (наприклад, «Укрінбанк» втратив 30% своїх активів).

Багато українських підприємців втратили свої гроші в результаті війни з Росією, починаючи з 2014 року. Окупанти розрізали на металобрухт підприємства, вивозили майно, включаючи готівку. У Криму у наших підприємств змінювали реєстрацію та засновників.

Відступ у банківському секторі. На початку війни у 2014 році потрібно було також допомагати постраждалим від окупантів банків, як і зараз. І не було б банківської катастрофи. 25 лютого 2022 року НБУ ввів новий інструмент бланкового рефінансування. Його застосовують уперше разом зі стандартними інструментами підтримки ліквідності. Було проведено два тендери для підтримки ліквідності, на яких банкам надано рефінансування обсягом 51,5 млрд грн.

Хотілося б таке й у 2014 році.

Простими словами, поведінка Росії щодо України – це пограбування. Внаслідок війни, розпочатої у 2014 році, Україна втрачає мільярди доларів. Ці гроші наші. На них потрібно відкривати підприємства, будувати дороги та лікарні, школи та ферми. Крім того, що Росія перманентно бажає нас убити у прямому розумінні цього слова, вони системно знекровлюють нашу економіку.

Зараз саме час прибрати весь російський бізнес з території України, нашої економіки, нашого життя. Їхній прибуток так чи інакше спрямований на підтримку тероризму. Аналогічно — будь-який українець, який має бізнес у Росії, підтримує діяльність окупантів. Ракети, вакуумні бомби та "Гради" по наших містах оплачують російські платники податків. Оскільки армія окупантів утримується на кошти податкових резидентів Росії.

В результаті втрати активів ми виплатили вкладникам 1,5 млрд гривень, а Фонд гарантування вкладів фізичних осіб — ще 1,6 млрд. Так от давайте, панове росіяни, віддавайте і мені, і Фонду ці кошти з компенсацією та відсотками. Чому через ваше хворе бажання з'їсти Україну, ми повинні страждати? Бажайте у своїх снах, а свої активи та майнові права віддавайте нам.

Нам ще відбудовувати Україну, яку ви бомбите забороненою зброєю. Школи, дитсадки, дитбудинки, житлові будинки, університети. За це все ви заплатите, адже з вашої мовчазної згоди почалася ця війна.

Мене обурило те, як поводяться Фрідман та Авен, незгодні з персональними санкціями. Хлопці, ви десятиліттями були спонсорами головного рупора російської пропаганди Першого каналу. Ви давали гроші тим, хто закликав Росію окупувати Україну. І продовжує закликати. Ваша компанія знаходиться серед інвесторів "Північного потоку-2". Можна скільки завгодно ліпити із себе ліберала, але в результаті все одно виходить окупант.

Гроші що неспроможні існувати власними силами, у відриві від матеріальних об'єктів, мають цінність у різній валюті і бажано у різний час. Гроші - це міра виміру цінності.

Цінність для російського бізнесу – це “велич країни”, яка прагне порушити всі юридичні та моральні права суверенної України. Світ коректно реагує на ваші витівки. Я не хочу перераховувати всі компанії, які не хочуть працювати з вами. Їх уже сотні.

Ваша економіка зруйнована, у вас більше немає рубля, немає біржі, немає банків, немає цивільної авіації, немає доступу до технологій, немає космічної програми. Це мала платня за ваші злочини.

Що я пропоную?

Конфіскувати все майно російського бізнесу в Україні, навіть якщо воно зареєстроване на дочірні українські компанії. Не важко знайти реальних власників через офшори і прокладки.

Конфісковане майно відправити на відновлення втрат від бойових дій в Україні, починаючи з 2014 року. У тому числі на компенсацію бізнесу, який постраждав від анексії та окупації. Буде бізнес – будуть робочі місця – буде експорт – будуть зарплати.

Конфіскувати весь бізнес та всі активи російських корупціонерів за кордоном. Вітаю рішення влади Франції та Німеччини, Польщі та Великобританії, які вже розпочали цей процес. За потреби ми готові допомагати чим можемо.

Моральною компенсацією ми не обійдемося.