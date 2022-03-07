Моральных компенсаций недостаточно. Почему Украина должна национализировать российские активы

Комитет ВРУ единогласно поддержал законопроект о национализации российского имущества и активов в Украине

Я гражданин Украины, которого Россия в 2014 году "спасла" от более чем тридцати процентов активов моего банка. Украв их у меня вместе с городом, в котором я родился — Луганском. Я давно живу в Киеве и свой бизнес начал в столице в 1991 году. В 2022 году Россия пришла в мой город, наверняка, чтобы забрать у меня остатки родины и бизнеса.

Комитет ВРУ единогласно поддержал законопроект о национализации российского имущества и активов в Украине. Как банкир я полностью поддерживаю это решение.

В результате оккупации и аннексии территорий Украины в 2014 году наши банки понесли колоссальные потери (например, «Укринбанк» потерял 30% своих активов).

Многие украинские предприниматели потеряли свои деньги в результате войны с Россией начиная с 2014 года. Оккупанты разрезали на металлолом предприятия, вывозили имущество, включая наличные деньги. В Крыму у наших предприятий меняли регистрацию и учредителей.

Отступление по банковскому сектору. В начале войны в 2014 году нужно было так же помогать пострадавшим от оккупантов банкам, как и сейчас. И не было бы банковской катастрофы. 25 февраля 2022 НБУ ввел новый инструмент бланкового рефинансирования. Его применяют впервые вместе со стандартными инструментами поддержки ликвидности. Были проведены два тендера для поддержки ликвидности, на которых банкам предоставлено рефинансирование в объеме 51,5 млрд грн.

Хотелось бы такое и в 2014 году.

Простыми словами, поведение России в отношении Украины — это грабеж. В результате войны, начатой в 2014 году, Украина теряет миллиарды долларов. Эти деньги — наши. На них нужно открывать предприятия, строить дороги и больницы, школы и фермы. Кроме того, что Россия перманентно желает нас убить в прямом смысле этого слова, они системно обескровливают нашу экономику.

Сейчас самое время убрать весь российский бизнес с территории Украины, из нашей экономики, нашей жизни. Их прибыль так или иначе направлена на поддержку терроризма. Аналогично — любой украинец, у которого есть бизнес в России, поддерживает деятельность оккупантов. Ракеты, вакуумные бомбы и “Грады” по нашим городам оплачивают российские налогоплательщики. Так как армия оккупантов содержится на средства налоговых резидентов России.

В результате потери активов мы выплатили вкладчикам 1,5 млрд гривен, а Фонд гарантирования вкладов физических лиц — еще 1,6 млрд. Так вот, давайте, господа россияне, отдавайте и мне, и Фонду эти средства с компенсацией и процентами. Почему из-за вашего больного желания съесть Украину мы должны страдать? Желайте в своих снах, а свои активы и имущественные права отдавайте нам.

Нам еще отстраивать Украину, которую вы бомбите запрещенным оружием. Школы, детсады, детдома, жилые здания, университеты. За это все заплатите вы, ведь с вашего молчаливого согласия началась эта война.

Меня возмутило то, как ведут себя Фридман и Авен, несогласные с персональными санкциями. Ребята, вы десятилетиями были спонсорами главного рупора российской пропаганды — "Первого канала". Вы давали деньги тем, кто призывал Россию оккупировать Украину. И продолжает призывать. Ваша компания находится в числе инвесторов “Северного потока-2”. Можно сколько угодно лепить из себя либерала, но в результате все равно получается оккупант.

Деньги не могут существовать сами по себе, в отрыве от материальных объектов, имеющих ценность в разной валюте и желательно в разное время. Деньги — это мера измерения ценности.

Ценность для российского бизнеса — это “величие страны”, которая стремится нарушить все юридические и моральные права суверенной Украины. Мир корректно реагирует на ваши выходки. Я не хочу перечислять все компании, которые не хотят с вами работать. Их уже сотни.

Ваша экономика разрушена, у вас больше нет рубля, нет биржи, нет банков, нет гражданской авиации, нет доступа к технологиям, нет космической программы. Это малая плата за ваши преступления.

Что я предлагаю?

Конфисковать все имущество российского бизнеса в Украине, даже если оно зарегистрировано на дочерние украинские компании. Не составит труда найти реальных собственников через офшоры и прокладки.

Конфискованное имущество отправить на восстановление потерь от боевых действий в Украине начиная с 2014 года. В том числе на компенсацию бизнесу, который пострадал от аннексии и оккупации. Будет бизнес — будут рабочие места — будет экспорт — будут зарплаты.

Конфисковать весь бизнес и все активы российских коррупционеров за рубежом. Приветствую решение властей Франции и Германии, Польши и Великобритании, которые уже приступили к этому процессу. По необходимости мы готовы помогать, чем можем.

Моральной компенсацией мы не обойдемся.