"Ждем наших дома": Зеленский рассказал о новом этапе обмена пленными

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду в течение всего дня шла подготовка к новому этапу обмена пленными.

Как пишет Delo.ua, об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

"Мы ждем наших дома. Очень важно, что, несмотря на все сложности, украинцы возвращаются домой. За каждой фамилией проводим проверки, ищем всю информацию", — сказал он.

По словам Зеленского, были случаи, когда военных, считавшихся пропавшими без вести, находили в плену.

"Было уже немало случаев, когда ребята были в списках пропавших без вести, но мы их находили в плену. Каждый раз мы все это очень внимательно проверяем", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также напомнил, что сейчас в Турции уже ведутся встречи украинской команды с турецкой стороной.

"Рассчитываем, что сегодняшняя дальнейшая возможность на встрече с российской стороной в Стамбуле – возможность сделать правильные шаги – не будет потеряна", - заявил президент.

По его словам, украинские власти настроены дальше работать для освобождения украинцев из российского плена, для возвращения украинских детей, для реального прекращения огня.

Напомним, предварительный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 4 июля. Большинство освободившихся защитников находились в неволе еще с 2022 года. Какое количество людей удалось вернуть на этот раз, не сообщалось, однако известно, что это воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, а также гражданские.