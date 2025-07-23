"Чекаємо наших удома": Зеленський розповів про новий етап обміну полоненими

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в середу, 23 липня, протягом усього дня тривала підготовка до нового етапу обміну полоненими.

Як пише Delo.ua, про це голова держави заявив у вечірньому зверненні.

"Ми чекаємо наших удома. Дуже важливо, що, попри всі складнощі, українці повертаються додому. За кожним прізвищем проводимо перевірки, шукаємо всю інформацію", — сказав він.

За словами Зеленського, були випадки, коли військових, яких вважали зниклими безвісти, знаходили в полоні.

"Було вже немало випадків, коли хлопці були у списках зниклих безвісти, але ми їх знаходили в полоні. Щоразу ми все це дуже уважно перевіряємо",– підкреслив глава держави.

Зеленський також нагадав, що зараз у Туреччині вже тривають зустрічі української команди з турецькою стороною.

"Розраховуємо, що сьогоднішня подальша можливість на зустрічі з російською стороною в Стамбулі – можливість зробити правильні кроки – не буде змарнована", - заявив президент.

За його словами, українська влада налаштована далі працювати для звільнення українців з російського полону, для повернення українських дітей, для реального припинення вогню.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими між Росією і Україною відбувся 4 липня. Більшість захисників, яких звільнили, перебували в неволі ще з 2022 року. Яку саме кількість людей вдалося повернути цього разу, не повідомлялося, однак відомо, що це воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні.