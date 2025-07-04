Україна повернула додому військовополонених (ФОТО)

У п'ятницю, 4 липня, відбувся обмін полоненими між Росією і Україною.Більшість захисників, яких звільнили, перебували в неволі ще з 2022 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Яку саме кількість людей вдалося повернути цього разу, гарант не вказує, однак відомо, що це воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні.

Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року. Повертаються захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина.

Як додали в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, це черговий етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Стамбулі. З російської неволі повернули групу оборонців із категорії "поранені та важкохворі", а також "молодші 25 років".

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому - 59 років. Окрім солдатів і сержантів вдалося також звільнити офіцерів.

Серед визволених сьогодні є оборонці Маріуполя, яких утримували в неволі з 2022 року. Більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки.

З російської неволі сьогодні вдалося звільнити незаконно засуджених оборонців і позбавлених особистої свободи цивільних українців.

Звільнені з полону пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Обмінний процес відповідно до "Стамбульських домовленостей" триває. Точну кількість звільнених оголосять після завершення усіх етапів обміну.

Зауважимо, попередній обмін відбувся 26 червня. Тоді вдалося звільнити з неволі переважно молодих воїнів віком до 25 років, а також поранених та тих, хто має проблеми зі здоров’ям.