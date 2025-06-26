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Україна повернула з російського полону нову групу захисників (ФОТО)

обмін
Відбувся черговий обмін полоненими / КШППВ

Сьогодні, 26 червня, відбувся черговий етап великого обміну військовополоненими між Україною та Росією. Цього разу вдалося звільнити з неволі переважно молодих воїнів віком до 25 років, а також поранених та тих, хто має проблеми зі здоров’ям.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Наймолодшому звільненому бійцю — 24 роки. Він потрапив у полон ще у квітні 2022 року під час оборони Маріуполя, коли йому було лише 21.

На волю також повернулися українські військовослужбовці з різних силових структур — Збройних сил, зокрема Військово-морських сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Фото 2 — Україна повернула з російського полону нову групу захисників (ФОТО)
Фото 3 — Україна повернула з російського полону нову групу захисників (ФОТО)
Фото 4 — Україна повернула з російського полону нову групу захисників (ФОТО)
Фото 5 — Україна повернула з російського полону нову групу захисників (ФОТО)
Фото 6 — Україна повернула з російського полону нову групу захисників (ФОТО)
Фото 7 — Україна повернула з російського полону нову групу захисників (ФОТО)
Фото 8 — Україна повернула з російського полону нову групу захисників (ФОТО)
Фото 9 — Україна повернула з російського полону нову групу захисників (ФОТО)
Фото 10 — Україна повернула з російського полону нову групу захисників (ФОТО)

Значна частина звільнених воїнів перебувала в полоні понад три роки. Серед них — ті, хто обороняв Маріуполь, а також офіцери та нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську АЕС.

Найстаршому з повернутих оборонців — 62 роки. Загалом на рідну землю повернулися військові, які брали участь у бойових діях на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.

Усі звільнені захисники пройдуть медичне обстеження, отримають фізичну та психологічну реабілітацію, а також належні державні виплати за весь період перебування у полоні.

Нагадаємо, попередній обмін відбувся у четвер, 19 червня. Тоді додому повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби

Автор:
Тетяна Гойденко