Україна повернула з російського полону нову групу захисників (ФОТО)

Сьогодні, 26 червня, відбувся черговий етап великого обміну військовополоненими між Україною та Росією. Цього разу вдалося звільнити з неволі переважно молодих воїнів віком до 25 років, а також поранених та тих, хто має проблеми зі здоров’ям.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Наймолодшому звільненому бійцю — 24 роки. Він потрапив у полон ще у квітні 2022 року під час оборони Маріуполя, коли йому було лише 21.

На волю також повернулися українські військовослужбовці з різних силових структур — Збройних сил, зокрема Військово-морських сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Значна частина звільнених воїнів перебувала в полоні понад три роки. Серед них — ті, хто обороняв Маріуполь, а також офіцери та нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську АЕС.

Найстаршому з повернутих оборонців — 62 роки. Загалом на рідну землю повернулися військові, які брали участь у бойових діях на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.

Усі звільнені захисники пройдуть медичне обстеження, отримають фізичну та психологічну реабілітацію, а також належні державні виплати за весь період перебування у полоні.

Нагадаємо, попередній обмін відбувся у четвер, 19 червня. Тоді додому повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби