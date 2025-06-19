Відбувся обмін полоненими: більшість воїнів були у полоні з 2022 року (ФОТО)

У четвер, 19 червня, відбувся черговий обмін полоненими з РФ. З російського полону додому повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед тих, хто повертається в Україну, - воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року. Це захисники України, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині.

Президент не уточнив кількість звільнених, проте підкреслив, що держава не зупиняється у своїх зусиллях щодо повернення кожного українця додому.

"Працюємо над поверненням наших людей. Дякую всім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета – звільнити кожного й кожну", - додав Зеленський.

Як додали в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими,з російської неволі повернули групу захисників, що мають поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям. Ще один етап обміну провели згідно зі Стамбульськими домовленостями.

"Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії "тяжкохворі й поранені" згідно з домовленостями у Стамбулі. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України визволено з російської неволі групу захисників, що мають поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям", - зазначили в Координаційному штабі.

Більшість звільнених військових перебували в неволі понад 3 роки. Захисники воювали на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, а також в Запорізькій та Київській областях. Однак значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Усі визволені бійці — представники рядового та сержантського складу.

Найстаршому звільненому — 63 роки.

Звільнені з полону воїни пройдуть необхідні медичні обстеження, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

У Координаційному штабі наголосили, що вже найближчим часом готується наступний етап обміну полоненими.

Нагадаємо, 14 червня Україна провела ще один обмін полоненими з Росією — вже четвертий за останній тиждень. Значна частина звільнених захисників перебувала у ворожому полоні ще з 2022 року.