Четвертий обмін за тиждень: Україна повернула додому військовополонених (ФОТО)

Україна провела ще один обмін полоненими з Росією — вже четвертий за останній тиждень. Значна частина з них перебувала у ворожому полоні ще з 2022 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, серед звільнених — воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

"Обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу. Дякую всім, хто допомагає", — зазначив Зеленський у зверненні.

Президент не уточнив кількість звільнених, проте підкреслив, що держава не зупиняється у своїх зусиллях щодо повернення кожного українця додому.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що додому повернулася група важкохворих, тяжкопоранених та молоді. Більшість визволених сьогодні захисників - офіцери. Також частина звільнених - молодші 25 років. Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

Зазначається, що звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Нагадаємо, 12 червня Україна та Росія провели новий обмін військовополонених. Додому повернули нову групу важкопоранених і важкохворих воїнів. 9 червня в Україну повернули групу полонених захисників віком до 25 років, 10 — групу важкопоранених і хворих українських військових.