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Четвертый обмен за неделю: Украина вернула домой военнопленных (ФОТО)

обмен пленными
Украина вернула домой военнопленных/КШППВ

Украина провела еще один обмен пленными с Россией — уже четвертую за последнюю неделю. Значительная часть из них находилась во вражеском плену еще с 2022 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения президента Владимира Зеленского.

По словам главы государства, среди уволенных – воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

"Обязательно должны уволить всех и работаем именно для этого, чтобы никого не оставлять врагу. Спасибо всем, кто помогает", — отметил Зеленский в обращении.

Фото 2 — Четвертый обмен за неделю: Украина вернула домой военнопленных (ФОТО)
Фото 3 — Четвертый обмен за неделю: Украина вернула домой военнопленных (ФОТО)
Фото 4 — Четвертый обмен за неделю: Украина вернула домой военнопленных (ФОТО)
Фото 5 — Четвертый обмен за неделю: Украина вернула домой военнопленных (ФОТО)
Фото 6 — Четвертый обмен за неделю: Украина вернула домой военнопленных (ФОТО)
Фото 7 — Четвертый обмен за неделю: Украина вернула домой военнопленных (ФОТО)
Фото 8 — Четвертый обмен за неделю: Украина вернула домой военнопленных (ФОТО)
Фото 9 — Четвертый обмен за неделю: Украина вернула домой военнопленных (ФОТО)

Президент не уточнил количество уволенных, однако подчеркнул, что государство не останавливается в своих усилиях по возвращению каждого украинца домой.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что домой вернулась группа тяжелобольных, тяжелораненых и молодежи. Большинство освобожденных сегодня защитников – офицеры. Также часть уволенных – младше 25 лет. Вообще домой возвращаются украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.

Отмечается, что освобожденные из плена защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат пособие по физической и психологической реабилитации, а также все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе.

Напомним, 12 июня Украина и Россия провели новый обмен военнопленных. Домой вернули новую группу тяжелораненых и тяжелобольных воинов.

Автор:
Татьяна Гойденко